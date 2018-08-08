Проблему с водой в Крыму будет решать Минобороны России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии в оккупированном Крыму и Севастополе.
Об этом говорится в сообщении правительства РФ на его официальном сайте.
Помимо прочего, там говорится следующее.
"Минприроды России (Д.Кобылкину): сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов с привлечением в том числе в ее состав представителей Минобороны России, госкорпорации "Росатом", Российской академии наук и заинтересованных субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении.
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"В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах Российской Федерации. О результатах доложить в правительство Российской Федерации до 10 сентября 2018 года", - говорится в поручении.
Напомним, русло одной из крупнейших рек Крыма полностью высохло.