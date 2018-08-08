Зеленский и Вакарчук могут стать марионетками в руках экспертов, - Тука

Заместитель министра считает, что им не на кого опереться

Руководитель студии Квартал 95 Владимир Зеленский и лидер Океана Эльзы Святослав Вакарчук не смогут стать качественно новыми политиками, поскольку просто станут марионетками в руках так называемых экспертов.

Об этом в интервью Апострофу заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Когда я слышу откровенную чушь о Сердючке, Бобуле, 95-м квартале или Вакарчуке, поверьте, я уже три года вращаюсь в том, что называется власть, это на грани идиотизма", – заявил Тука.

"Человек, которому не на что опереться, не имеет собственной структуры, собственной политической силы, какими инструментами он будет оперировать, оказавшись в самом высоком должностном кресле?", - отметил Тука.

"Его обыграют еще во время предвыборной гонки. Его обложат "экспертами", как у нас любят говорить, и максимум через три-четыре месяца этот человек будет просто марионеткой", – убежден Тука.

Напомним, Насиров сделает все, чтобы стать президентом Украины.