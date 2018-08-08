В Киеве вечером 7 августа на улице Курнатовского, на Воскресенке, из-за лопнувшей трубы с холодной водой забил "гейзер".



Об этом сообщает "Киев оперативный".



"Новый гейзер на Стальского", – говорится в сообщении.





На видео видно, что вода бьет недалеко от детской площадки и припаркованных авто.



Как сообщает "Информатор", столб воды высотой 4-5 метров хлестал из-под земли около 15 минут, затем напор уменьшился, однако двор заливало еще около получаса.

Отметим, ранее в Киеве в Соломенском районе тоже образовался огромный гейзер в результате порыва трубы с горячей водой.