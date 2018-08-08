Украинцы снова застряли в итальянских аэропортах

Украинцы застряли в аэропортах Рима и Венеции из-за отмены рейсов итальянской авиакомпании Ernest Airlines. Об этом сообщает пресс-служба Львовского аэропорта в Facebook.

Уже появилось новое расписание вылетов.

Рейсы из Рима и Венеции задерживаются на несколько часов, из-за этого с опозданием вылетят и самолеты из Львова.

Днем ранее почти на восемь часов задерживался рейс из Неаполя, пассажиры делились в соцсетях своими впечатлениями о задержке, сообщили, что им не предоставили номер в гостинице и даже не предложили воды. В десять утра рейс наконец-то приземлился во Львовском аэропорту.

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Рейс из Милана на 8 августа также отменили из-за технической неисправности самолета. Пообещали автобусами доставить пассажиров на другие рейсы этой же компании, чтобы люди могли вернуться домой.

Напомним, Ernest Airlines не первый раз отменяет рейсы. В июне из-за поломки самолетов пострадали 250 пассажиров, которые должны были лететь из Львова в Милан и Неаполь, им предоставили билеты на другие рейсы в другие города, откуда они уже добирались автобусами компании до места назначения.