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Главная » Страна » Заместитель министра молодежи и спорта Гоцул подал в отставку

Заместитель министра молодежи и спорта Гоцул подал в отставку

Заместитель министра молодежи и спорта Гоцул подал в отставку
Игорь Гоцул/xsport.ua

Теперь заявление должен согласовать Кабинет министров

08.08.18 199
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Первый заместитель министра молодежи и спорта Игорь Гоцул написал заявление об отставке, передает Радио Свобода.

Гоцул также подтвердил, что подал заявление по собственному желанию, но назвать причину отказался.

"У меня пока что нет комментариев по этому поводу", – написал он журналистам.

Теперь заявление Гоцула должен согласовать Кабинет министров.

Ранее СМИ сообщали, что в марте 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Печерский суд Киева протокол об административном нарушении – совершение Игорем Гоцулом действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов. Однако за три месяца суд не провел ни одного заседания по этому делу и срок привлечения Гоцула к ответственности истек.


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