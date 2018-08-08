Осенью запустят первые локомотивы General Electric, - Гройсман

Украина осенью рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы General Electric.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.
"Осенью начинаем получать новый подвижной состав - по планам совместного производства General Electric. Мы много потеряли (подвижного состава) на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут", - отметил глава правительства.
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Одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления государственной компанией, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.
"Компания – миллиардер, "Укрзализныця" была опутана всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка", - сказал Гройсман.
Локомотивные бригады Укрзализныци пройдут обучение для работы и обслуживания локомотивов General Electric в Казахстане.
Напомним, General Electric представила первый Тризуб, изготовленный для Украины.