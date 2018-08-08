В Донецке российские наемники закопали живьем сослуживца, - разведка

На Донбассе российские наемники закопали живьем своего сослуживца и самовольно покинули место службы.



Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны.



"7 августа на передовой позиции одной из частей 1-го АК (Донецк) ВС РФ три военнослужащих нанесли тяжкие телесные повреждения другому российскому контрактнику и закопали его живым, после чего самовольно покинули место службы", - сказал Мотузяник.

Он отметил, что в соединениях и частях оккупантов продолжается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава и его мотивированности к службе.



"В связи с ростом количества случаев самовольного оставления места службы российскими военнослужащими оккупационное командование принимает дополнительные меры по их поиску и задержанию. На каждом пункте пропуска (блокпосту) на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей размещаются фото лиц, которых нужно задержать", - рассказал спикер.

Отметим, в районе проведения операции объединенных сил в минувшие сутки, 7 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.