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Ситуация на Донбассе

В Донецке российские наемники закопали живьем сослуживца, - разведка

В Донецке российские наемники закопали живьем сослуживца, - разведка
Фото: presalibera.net

В соединениях и частях оккупантов продолжается снижение уровня морального состояния личного состава

08.08.18 342
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На Донбассе российские наемники закопали живьем своего сослуживца и самовольно покинули место службы.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"7 августа на передовой позиции одной из частей 1-го АК (Донецк) ВС РФ три военнослужащих нанесли тяжкие телесные повреждения другому российскому контрактнику и закопали его живым, после чего самовольно покинули место службы", - сказал Мотузяник.

Он отметил, что в соединениях и частях оккупантов продолжается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава и его мотивированности к службе.

"В связи с ростом количества случаев самовольного оставления места службы российскими военнослужащими оккупационное командование принимает дополнительные меры по их поиску и задержанию. На каждом пункте пропуска (блокпосту) на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей размещаются фото лиц, которых нужно задержать", - рассказал спикер.

Отметим, в районе проведения операции объединенных сил в минувшие сутки, 7 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.

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