Контрабандисты ранили пограничника на Закарпатье

На Закарпатье контрабандисты напали и стреляли из травматического оружия в сотрудника Госпогранслужбы.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Инцидент произошел вблизи населенного пункта Великий Бычков, за считанные километры от границы с Румынией в Раховском районе Закарпатья.
Пограничники Мукачевского отряда заметили, как с помощью квадрокоптера контрабандисты пытаются переместить товары через границу.
Военнослужащие выследили место посадки летательного аппарата. Когда офицер стал к нему приближаться на него напало трое человек, один из мужчин выстрелил пограничнику в спину из травматического оружия.
Двоих нападавших удалось задержать, личность третьего сейчас устанавливается.
Оружие, из которого стреляли в пограничника, изъяли.
Напомним, Румыния модернизирует таможенные пункты на границах с Украиной.