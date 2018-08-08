Харьковское госпредприятие "Завод имени Малышева" приступило к сборке первого экспериментального корпуса бронетранспортера БТР-4.



Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.



"Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины. В целом сварщики, слесари и инструментальщики завода должны соединить более 1700 деталей, из них более 400 – бронированных", - написал президент.

По его словам, в случае успешного прохождения испытаний завод получит разрешение на производство и сможет приступить к серийному выпуску корпусов бронетранспортеров.

Ранее сообщалось, что новый БТР-4МВ1 завершил все заводские испытания, преодолел сотни километров по бездорожью и дорогам, успешно форсировал водные преграды вплавь и вброд.