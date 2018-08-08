Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда на 24 августа

Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда по случаю празднования Дня независимости.



Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 8 августа.



Поезд №177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 5:27 и прибытием в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении поезд отправится из Хмельницкого в 14:04 и прибудет в Киев в 20:43.



Поезд №179 Киев – Днепр отправится в рейсы 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 08:20 и прибытием в Днепр в 17:58.

Поезд №197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 23 и 27 августа с отправлением из Киева в 7:28 и прибытием в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.



Поезд №243/244 Киев – Львов будет курсировать 24 и 26 августа с отправлением из Киева в 5:18, прибытием во Львов в 14:20. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 09:40 и прибывать в столицу в 19:05.



Кроме того, в течение сезона летних перевозок дополнительно курсируют 23 летних поезда и увеличена периодичность курсирования шести круглогодичных поездов.

Напомним, Укрзализныця оборудовала 143 железнодорожные станции терминалами для оплаты картой, в том числе и станции курортных городов. 28 терминалов установлены на крупных станциях, 13 - на Юго-Западной железной дороге (филиал УЗ), 11 - на Донецкой, 18 - на Львовский, по 10 терминалов на Одесской и Южной и 53 - на Приднепровский.