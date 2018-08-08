В Закарпатье нашли повешенным экс-руководителя скаутов "Галицкая Русь", - СМИ

В селе Лазещина Раховского района Закарпатской области в среду нашли повешенным бывшего руководителя организации скаутов "Галицкая Русь" Кирилла Арбатова, сообщает сайт 112 Украина со ссылкой на данные полиции.

40-летнего мужчину нашел повешенным его сосед и вызвал правоохранителей. В настоящее время тело погибшего находится на экспертизе.

Полиция открыла уголовное производство по ст.155 (самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Статья может быть переквалифицирована в случае если следователи найдут другие причины.

"Если следователи найдут другие причины, то статья может быть переквалифицирована. Известно, что в прошлом мужчина руководил организацией "Галицкая Русь", она занималась тем, что восстанавливала советские памятники и кладбища времен первой мировой войны. В последние годы мужчина отошел от этой деятельности", - передает издание.

Сообщается, что Арбатов долгое время работал с российским консульством во Львове, а также вместе со своими скаутами из "Галицкой Руси" занимался ремонтом советских памятников во Львове.

В частности, могил разведчика Николая Кузнецова и героя Советского Союза Александра Марченко, памятника "Скорбящая Родина-мать", памятников воинам, павшим в годы второй мировой войны.

Напомним, в прошлом месяце в Одессе было совершено покушение на двоих активистов – руководителя местного отделения Народного Руха Украины Михаила Кузаконя и журналиста Григория Козьму.