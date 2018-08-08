В Одессе полицейские задержали мужчину, который хотел подорвать свою бывшую жену гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Женщина сама служит в областном отделе полиции и в Одессу приехала по служебным делам. До угроз убить, бывший муж преследовал ее долгое время, грозил расправой ей и детям, тогда женщина и написала заявление в полицию.
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Поймали мужчина, когда он устроил засаду и собирался подорвать гранату в людном месте возле вокзала. Гранату изъяли, а злоумышленника задержали.
Напомним, в Староконстянтинове Хмельницкой области 14-летний парень пострадал в результате взрыва запала гранаты.