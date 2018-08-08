В Виннице появится завод по производству солнечных панелей

Строительство закончат в следующем году

В Виннице строится завод по производству солнечных панелей общей мощностью 400 МВт в год.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, строительство завода планируется двумя очередями по 200 МВт каждая. Вторую очередь планируется завершить уже в 2019 году.

Годовой объем продукции ожидается в объеме $180 млн. Будущий завод обеспечит работой около 400 человек.

Этот проект реализует ООО "НЕСС Эстейт", входящей в состав группы компаний KNESS — крупного игрока отечественного рынка возобновляемой энергетики. Так, на сегодняшний день KNESS Group установлено 33 солнечные электростанции общей мощностью 225 МВт в семи областях Украины.

В Госэнергоэффективности также отметили, что производителям, которые используют украинское оборудование при установке "зеленых" объектов, предоставляется надбавка к "зеленому" тарифу до 10%.

Напомним, компания Tesla начала массовое производство специальных черепиц для "солнечных крыш" на заводе в Буффало. В компании утверждают, что "солнечные крыши" выгоднее обычных кровельных материалов.