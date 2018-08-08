Во вторник, 7 августа, в селе Снигиревка Николаевской области полицейские и охотник спасли людей от взбесившегося быка. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Полицию вызвала местная жительница. По ее словам, животное напало внезапно, начало топтать и поднимать на рога ее мужа и их соседа. Сама женщина заперлась в доме и вызвала помощь.

Когда на место прибыли полицейские, то увидели, как бык носится по двору и нападает на беспомощных мужчин. Правоохранители начали стрелять из табельного оружия, но этим только отвлекли внимание животного на себя: бык продолжал бегать по двору, ломать все вокруг и пытаться прорваться на улицу.

Пришлось звать на помощь местного охотника. Ликвидировали бешеного быка только через несколько часов. Потребовалось одиннадцать выстрелов картечью.

800-килограммовую тушу уже изучили, выяснили, что животное заболело бешенством. Пострадавших мужчин отправили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Напоминаем, министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что делать в случае контакта с животным, которое может быть заражено бешенством