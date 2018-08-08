Старший сын Порошенко получил подарков на 10 млн грн

Президент Петр Порошенко подарил старшему сыну, депутату Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексею Порошенко 1,1 млн гривен наличных средств и часть прав на жилой дом с надворными постройками в Козине (Киевская область) на 9,5 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, поданном Алексеем Порошенко, передают Українські Новини.

Общая площадь жилого дома в Козине составляет 1 331,7 кв. м, а общая стоимость - 30 млн гривен.

Согласно электронной декларации за 2017 год, дом принадлежал Петру Порошенко.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) завершило полную проверку декларации президента Украины Петра Порошенко за 2017. Нарушения не были обнаружены