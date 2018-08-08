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Названа дата нового транша МВФ, - СМИ

Названа дата нового транша МВФ, - СМИ
Фото из открытых источников

Официального подтверждения от НБУ пока нет

08.08.18 38
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Кредитный транш МВФ может поступить в Украину уже в сентябре 2018 года. О наличие договоренности сообщает UBR, ссылаясь на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров.

Принципиальную договоренность между Фондом и украинскими властями подтверждают также и источники ряда других СМИ. Ранее руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий оценил теоретический возможный объем транша в диапазоне от $1 млрд до $1,9 млрд.

До конца года Украина должна выплатить еще около $1,75 млрд иностранным кредиторам. Если долговые обязательства выполнять без ресурсной подпитки извне, объем резервов упадет ниже критической отметки  — трех месяцев будущего импорта. А значит, Украина не сможет разместить евробонды, пишет ukrrudprom.

"Если информация подтвердится, и МВФ все же перечислит нам ранее озвученные $1,9 млрд, острота сложившейся ситуации частично снимется. Хотя это не решит, например, проблем дефицита бюджета, а лишь поможет пройти без значительных потерь для резервов период крупных долговых выплат",- пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его словам, транш не поможет спасти гривну от девальвации, а лишь смягчит и ограничит падение курса.

"При условии, что МВФ перечислит деньги, можно рассчитывать на курс порядка 30-31 грн/$ к концу года. Если ориентироваться на уровни межбанка в январе 2018 года, когда курс доходил до отметок 28,9 грн/$, девальвация не такая уж и значительная. Без денег МВФ конец года мы будем встречать, скорее всего на уровнях близких к 34 грн/$", — резюмировал Невмержицкий.

Пока официального подтверждения информации о договоренности ни со стороны Нацбанка, ни со стороны МВФ нет.

Напомним, НБУ считает, что Украина справится с выплатой госдолга без МВФ. У Украины достаточно международных резервов для прохождения периода пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года.

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