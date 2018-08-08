По одной из версий, произошло короткое замыкание электросети маршрутного такси

В Чернигове на улице сгорел автобус. Во время возгорания в маршрутке компании Пассервис находилось 20 пассажиров.



Об этом сообщает местное издание Город.cn.ua в среду, 8 августа.



Инцидент произошел около 11 утра. По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: Город.cn.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В аэропорту Хельсинки загорелся самолет с пассажирами

Отмечается, что водитель увидел дым из двигателя, быстро остановил автобус и вывел пассажиров. После этого мужчина с помощью трех огнетушителей пытался самостоятельно ликвидировать пожар, но не смог.

Фото: Город.cn.ua

При этом у водителя сгорели личные вещи и техпаспорт.



На месте работали полицейские и спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.





Причина пожара и ущерб устанавливаются. По одной из версий, произошло короткое замыкание электросети маршрутного такси.

Отметим, ранее в Одесской области загорелся экскурсионный автобус с детьми.