В Чернигове на улице сгорел автобус. Во время возгорания в маршрутке компании Пассервис находилось 20 пассажиров.
Об этом сообщает местное издание Город.cn.ua в среду, 8 августа.
Инцидент произошел около 11 утра. По предварительной информации, никто не пострадал.
Фото: Город.cn.ua
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Отмечается, что водитель увидел дым из двигателя, быстро остановил автобус и вывел пассажиров. После этого мужчина с помощью трех огнетушителей пытался самостоятельно ликвидировать пожар, но не смог.
Фото: Город.cn.ua
При этом у водителя сгорели личные вещи и техпаспорт.
На месте работали полицейские и спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. По одной из версий, произошло короткое замыкание электросети маршрутного такси.
Отметим, ранее в Одесской области загорелся экскурсионный автобус с детьми.