Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Видео, фото В Чернигове загорелась маршрутка с пассажирами

Видео, фото В Чернигове загорелась маршрутка с пассажирами

<span class="label red">Видео, фото</span> В Чернигове загорелась маршрутка с пассажирами
Фото: Город.cn.ua

По одной из версий, произошло короткое замыкание электросети маршрутного такси

08.08.18 235
000

В Чернигове на улице сгорел автобус. Во время возгорания в маршрутке компании Пассервис находилось 20 пассажиров.

Об этом сообщает местное издание Город.cn.ua в среду, 8 августа.

Инцидент произошел около 11 утра. По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: Город.cn.ua

Отмечается, что водитель увидел дым из двигателя, быстро остановил автобус и вывел пассажиров. После этого мужчина с помощью трех огнетушителей пытался самостоятельно ликвидировать пожар, но не смог.

Фото: Город.cn.ua

При этом у водителя сгорели личные вещи и техпаспорт.

На месте работали полицейские и спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Причина пожара и ущерб устанавливаются. По одной из версий, произошло короткое замыкание электросети маршрутного такси.

Отметим, ранее в Одесской области загорелся экскурсионный автобус с детьми.  

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В центре Киева горел неработающий детсадВ Швеции из-за сигнальной ракеты загорелся остров, жителей эвакуировалиВ Коблево второй раз за два дня горели киоски
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 13632
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10574
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11584
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 20551
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12884
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 26327
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 13956
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 25864
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5777
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14717
  1. Ни мира, ни войны. Госдеп США напомнил Украине о законодательных нормах существования ОРДЛО 9361 / 10704
  2. Американец выжил после того, как его обезглавили 5982 / 6137
  3. Из Гааги – с любовью. Посол Нидерландов о сбитом МН-17, домашних заданиях и европейском скепсисе в отношении Украины 4603 / 4923
  4. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 3917 / 7298
  5. Проблему с водой в Крыму будет решать Минобороны России 3460 / 4023
  6. Турист в Эмиратах за три часа на арендованном Lamborghini наездил на 50 тыс. долларов штрафов 3217 / 3533
  7. Добровольцы, назад. Генерал Наев объявляет призыв в объединенные силы 2976 / 3064
  8. Зонд Хаябуса-2 сфотографировал астероид Рюгу с расстояния 1 километр 2217 / 2534
  9. Константину Меладзе запретили въезд в ЕС, - СМИ 2022 / 2412
  10. 08.08.08. Два слоя российско-грузинской войны 1703 / 1880
  1. Проблему с водой в Крыму будет решать Минобороны России 23 / 4023
  2. Из Гааги – с любовью. Посол Нидерландов о сбитом МН-17, домашних заданиях и европейском скепсисе в отношении Украины 16 / 4923
  3. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 7 / 72004
  4. Украденное море. Какую игру затеяла Россия на Азове 6 / 3502
  5. 08.08.08. Два слоя российско-грузинской войны 6 / 1880
  6. Порошенко поблагодарил украинцев за проявление единства в непростое время 5 / 1064
  7. Американец выжил после того, как его обезглавили 5 / 6137
  8. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 5 / 7298
  9. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 4 / 4612
  10. В Украине открыли новое месторождение газа 4 / 7588
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.