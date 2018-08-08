Крещатик станет пешеходным до Бессарабки

Пешеходную зону Крещатика в Киеве планируют продлить до Бессарабской площади.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин в эфире радио "Киев 98 FM".

По его словам, сегодня уже наполовину реализовано внедрение пешеходной зоны на Подоле. Бессарабская площадь станет следующей.

"Планируется расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы, которые будут двигаться из Крещатика до Бессарабки, путем перекрытия улицы, которая практически вся наполнена припаркованными авто", - отметил Рахматуллин.

Этот проект будут реализовывать в рамках новой стратегии развития города. Стратегией предусмотрено, что пешеходы на киевских дорогах станут главными. За ними второе место займут велосипедисты и общественный транспорт. Автомобилисты будут на последнем месте.

"В целом, Киев был автомобильным городом, но продолжение старой стратегии приведет только к ухудшению транспортной ситуации, которая уже на грани. Соответственно сейчас мы упорно развиваем пешеходные зоны, устанавливаем парковочные столбики, чтобы автомобилисты не заезжали на тротуары", - сказал чиновник.

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Напомним, в Киеве начинает деятельность общественный прокат велосипедовNextbike. Тестовый запуск назначен на 14-15 августа