Сверхлегкие украинские самолеты раскупают в 17 странах

Украинский завод "Аэропракт" продает маленькие сверхлегкие самолеты в 17 стран.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передают Контракты.

По словам премьера, уже продано более тысячи самолетов.

Компания занимается выпуском самолетов 27 лет и входит в тройку мировых лидеров по выпуску легких и суперлегких самолетов, которых выпускает 90 ед. в год.

Наибольшее количество самолетов экспортируется в Австралию, США, почти во все страны ЕС и Южную Корею.

Есть заказ из Фиджи и Новой Зеландии. Предприятие разработало 10 моделей ультралайтов, самые популярные - А-22 и А-32.

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Напомним, государственное предприятие Одесский авиационный завод, входящее в состав госконцерна Укроборонпром, компания из США Aviastar Invest Corp и чешская DISTAR CZ договорились о разработке и производстве самолетов в Украине.