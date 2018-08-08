Фанаты из Бангладеш после ЧМ по футболу в России тайком пробрались в Украину

В Киеве выявили 24 нелегалов из Бангладеш, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу, а потом незаконно попали на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Это произошло на территории вещевого рынка, расположенного в Деснянском районе Киева: все 24 человека являются гражданами Народной Республики Бангладеш и незаконно находятся на территории Украины. Также установлено, что сначала они прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу, а затем в обход пункта пограничного контроля попали на территорию нашего государства. Из Украины иностранцы хотели незаконно попасть в страны Шенгенской зоны", - сообщили в полиции.

Всех нелегальных мигрантов доставили в ГМС для принятия решения о их дальнейшем пребывании в Украине.

Полицейские устанавливают, где и при каких обстоятельствах иностранцы пересекли государственную границу Украины, а также круг лиц, которые могли способствовать им в этом.

Напомним, за 6 месяцев этого года количество нелегальных мигрантов в Украине выросло на 22%.