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Ситуация на Донбассе

За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое ранены

За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое ранены
Фото: Пресс-центр штаба АТО

С одним военнослужащим потеряна связь

09.08.18 49
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В результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил возле Майорского один военный погиб, трое ранены, с одним военнослужащим потеряна связь, продолжаются его поиски.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

Боевики 44 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

Обстреливались защитники Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Возле Майорского зафиксировано боевое столкновение.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского.

В 06:25 из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское", вследствие чего объявлен режим "Красный", пропуск граждан временно приостановлен.

По данным разведки, двое боевиков уничтожены, четверо получили ранения.

Напомним, возле КП "Марьинка" подорвался военный.

 

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