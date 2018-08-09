За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое ранены

В результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил возле Майорского один военный погиб, трое ранены, с одним военнослужащим потеряна связь, продолжаются его поиски.
Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.
Боевики 44 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП", - говорится в сообщении.
Обстреливались защитники Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
Возле Майорского зафиксировано боевое столкновение.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского.
В 06:25 из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское", вследствие чего объявлен режим "Красный", пропуск граждан временно приостановлен.
По данным разведки, двое боевиков уничтожены, четверо получили ранения.
Напомним, возле КП "Марьинка" подорвался военный.