Украинский пограничник подорвался на неизвестном взрывном устройстве

Возле контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на линии соприкосновения, военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Медики оценивают его состояние здоровья как средней тяжести.
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По данному факту сообщено штаб Объединенных сил и другие правоохранительные органы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, двое подростков погибло от взрыва мины в Горловке.