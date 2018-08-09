Красный Крест направил тонны гуманитарки в "ДНР"

Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила 7 грузовых машин с гуманитарной помощью для жителей оккупированной территории Донецкой области.
Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 9 августа.
"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое на временно оккупированную территорию проследовало семь грузовых автомобилей со строительными материалами, песком, гигиеническими и медицинскими наборами общим весом более 103,5 тонн от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.
Отметим, 21 июня Красный Крест направил более 150 тонн гуманитарных грузов на Донбасс.