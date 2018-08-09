Аэропорт "Борисполь" оштрафовали на 12,7 млн грн из-за монополии

Международный аэропорт "Борисполь" заплатил штраф в сумме 12,7 млн грн за злоупотребление монопольным положением.
Об этом написал председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев в Facebook.
АМКУ наложил штраф на аэропорт из-за завышенной платы субъектам, которые предоставляют услуги наземного обслуживания авиакомпаниям.
"Больше года длился судебный процесс. Сегодня пришло письмо от "Борисполя" о выполнении решения и уплаты штрафа (приложено платежное поручение). Государственный уполномоченный и департамент проанализируют информацию, полученную от ГП "Аэропорт "Борисполь", на предмет надлежащего и полного исполнения решения", - говорится в сообщении.
Ранее АМКУ заявлял, что "Борисполь" в течение 2013-2016 гг. предоставлял скидки на аэропортовые сборы только компании "МАУ".
Отметим, "Борисполь" возглавил рейтинг самых быстрорастущих аэропортов Европы (ACI Europe) по итогам мая.