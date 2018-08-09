В России апелляцию по Сущенко рассмотрят 12 сентября

Верховный суд РФ назначил заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, незаконно осужденному за шпионаж. Соответствующая информация размещена на сайте суда.



В частности, указано, что апелляционную жалобу рассмотрят 12 сентября в 10:00.

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Кроме того отмечается, что 6 августа она поступила в Верховный суд РФ. Защита подала апелляцию еще 5 июня.

Напомним, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

27 марта Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно".

4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима.