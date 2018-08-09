Боевики подбили авто с украинскими военными: один боец погиб

Вечером 8 августа в районе города Золотое в результате вражеского обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль военнослужащих ВСУ: один боец погиб, еще один получил ранения.



Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Луганской гражданско-военной администрации.



Кроме того, за прошедшие сутки и после полуночи оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения на Луганщине. В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района применялись 82-мм минометы, БМП, противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

По укреплениям украинских военнослужащих вблизи Новозвановки Попаснянского района открывался огонь из противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил возле Майорского один военный погиб, трое ранены, с одним военнослужащим потеряна связь, продолжаются его поиски.