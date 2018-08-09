Денисова просит направить Сенцова на лечение в Москву

Обращение матери политзаключенного Олега Сенцова к президенту РФ с просьбой о помиловании передано на рассмотрение специальной комиссии.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова по итогам разговора с российской коллегой Татьяной Москальковой.
По ее словам, обсуждался обмен Сенцова на россиянина Алексея Седикова, но переговоры не увенчались успехом: Москалькова заявила, что в РФ считают украинского режиссера своим гражданином, поэтому об обмене речь не идет.
"Впрочем, ситуация требует быстрого реагирования. От пребывания в городской больнице Лабытнанги Олег отказался. Но там и нет специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания. Выход из голодания значительно опаснее, чем сам процесс голодания, и любая погрешность может стать роковой. Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии. Поэтому я попросила Татьяну Москалькову, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или же в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию. Я сказала ей, что поездом/этапом он точно не доедет, необходим самолет санитарной авиации. Нужно спасти человеку жизнь", - заявила украинский омбудсмен.
Она также добавила, что попросила Москалькову ускорить рассмотрение дела о помиловании Сенцова из-за критической ситуации с его здоровьем.
Спустя 20 минут Денисова сообщила, что получила звонок от Москальковой, в ходе которого та рассказала о "стабильном состоянии" Сенцова и его отказе от перевода в городскую больницу в Лабытнаги. "Цитирую: "у нас свободная страна, человек сам принимает решение, в какой больнице ему находиться", - уточнила Денисова.
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"Впрочем, я настояла на том, чтобы уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак посетил Олега, сфотографировал его и снял видео своего разговора с ним, чтобы мы убедились, что его состояние действительно стабильное. Сейчас она (Москалькова, - ред.) займется организацией этого визита", - отметила украинский омбудсмен.
Отметим, накануне Сенцов написал сестре, что "конец близок, и это не про освобождение". Он почти не встает с кровати.
Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.
14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.
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13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына.
24 июля британское издание Independent сообщило, что двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан якобы утверждает, что ее брат находится на грани жизни и смерти. Однако позже Каплан опровергла заявление о предсмертном состоянии Олега.