Денисова просит направить Сенцова на лечение в Москву

Обращение матери политзаключенного Олега Сенцова к президенту РФ с просьбой о помиловании передано на рассмотрение специальной комиссии.



Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова по итогам разговора с российской коллегой Татьяной Москальковой.



По ее словам, обсуждался обмен Сенцова на россиянина Алексея Седикова, но переговоры не увенчались успехом: Москалькова заявила, что в РФ считают украинского режиссера своим гражданином, поэтому об обмене речь не идет.

"Впрочем, ситуация требует быстрого реагирования. От пребывания в городской больнице Лабытнанги Олег отказался. Но там и нет специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания. Выход из голодания значительно опаснее, чем сам процесс голодания, и любая погрешность может стать роковой. Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии. Поэтому я попросила Татьяну Москалькову, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или же в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию. Я сказала ей, что поездом/этапом он точно не доедет, необходим самолет санитарной авиации. Нужно спасти человеку жизнь", - заявила украинский омбудсмен.

Она также добавила, что попросила Москалькову ускорить рассмотрение дела о помиловании Сенцова из-за критической ситуации с его здоровьем.



Спустя 20 минут Денисова сообщила, что получила звонок от Москальковой, в ходе которого та рассказала о "стабильном состоянии" Сенцова и его отказе от перевода в городскую больницу в Лабытнаги. "Цитирую: "у нас свободная страна, человек сам принимает решение, в какой больнице ему находиться", - уточнила Денисова.

"Впрочем, я настояла на том, чтобы уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак посетил Олега, сфотографировал его и снял видео своего разговора с ним, чтобы мы убедились, что его состояние действительно стабильное. Сейчас она (Москалькова, - ред.) займется организацией этого визита", - отметила украинский омбудсмен.



Отметим, накануне Сенцов написал сестре, что "конец близок, и это не про освобождение". Он почти не встает с кровати.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына.

24 июля британское издание Independent сообщило, что двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан якобы утверждает, что ее брат находится на грани жизни и смерти. Однако позже Каплан опровергла заявление о предсмертном состоянии Олега.