Более 50 тысяч абитуриентов зачислены на бюджет

В Украине в 2018 году на обучение за государственные средства в вузы зачислили более 51,2 тыс. абитуриентов, заявила министр образования Лилия Гриневич.

Об этом сообщает Укринформ.

"В этом году 58 тысяч 875 поступающих получили рекомендации на бюджет. Из них принесли свои документы в вузы и выполнили рекомендации к зачислению 51 тысяча 252 поступающих. Это около 87% получивших рекомендацию", - сказала Гриневич.

Она предположила, что те абитуриенты, которые получили рекомендацию на бюджет, но не принесли в вуз оригиналы документов, поступили на контракт на популярные специальности.

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2 221 абитуриент воспользовался правом на льготы при поступлении в вузы на бакалаврат.

Гриневич добавила, что почти 60% абитуриентов получили рекомендации на бюджет по первому приоритету - то есть поступили туда, куда больше всего хотели.

Напомним, абитуриенты в первый день подали 42 тысячи заявлений через электронные кабинеты.