Боеприпасы для артиллерийской установки "Гиацинт" будут изготавливать на заводе "Артем"

В четверг, 9 августа, в Киеве на заводе "Артем" запустили новый участок по изготовлению артиллерийских боеприпасов больших калибров для артиллерийской установки "Гиацинт". Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Мы не только восстановили изготовление боеприпасов для ВСУ, но и сделали их более точными, более эффективными, увеличив мощность украинской армии. Уже в ближайшее время мы готовы поставить производство дефицитных боеприпасов на серийный поток", - сообщил президент.

Радий бути присутнім при запуску нової виробничої дільниці із виготовлення артилерійських боєприпасів великих калібрів. За 4 роки артилерія – бог війни – забезпечила надійну оборону української землі. pic.twitter.com/ZUsXVpoCsk — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 августа 2018 г.

Ранее Шосткинский завод "Импульс" и "Кузница на Рыбальском" в Киеве начали серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета - ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО.