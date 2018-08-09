Порошенко дал поручение подготовить новую резолюцию по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции о статусе полуострова.
Об этом глава государства сообщил в четверг, 9 августа, в своем Facebook.
"Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыму, за права и свободы крымскотатарского народа. Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма", - написал Порошенко в соцсети.
По словам президента, Генассамблея уже неоднократно поддерживала позицию Украины, в частности, относительно нарушения прав крымских татар, "поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: "Крым - это Украина"!
"Мы делаем все, чтобы приблизить то время, когда коренной народ - крымские татары - в дальнейшем будут лелеять уникальные традиции своих предков в свободном украинском Крыму", - резюмировал президент.
Напомним, 9 августа мир отмечает Международный день коренных народов мира.
Ранее в Сенате США представили проект резолюции по Крыму.