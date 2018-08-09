В Днепропетровской области на автодороге Днепр-Мелитополь столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего пострадали 15 человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Как отмечается, авария произошла возле поселка Первомайское Синельниковского района. Во время движения столкнулись автобус Mercedes с автомобилем Opel.

Фото dp.dsns.gov.ua

В результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Автомобиль перевернулся на крышу.

Также в ГСЧС сообщают, что в результате ДТП пострадало 15 человек, из них 6 человек госпитализированы в КЗ "Синельниковская ЦРБ", 9 человек, которые получили легкие телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии.

Фото dp.dsns.gov.ua

Напомним, в Украине обнаружили 1200 технически неисправных автобусов.