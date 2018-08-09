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Савченко оставили под стражей до 7 сентября

Савченко оставили под стражей до 7 сентября
Надежда Савченко / Фото: пресс-служба "Батькивщины"

Коллегия судей Апелляционного суда города Киева отменила решение Шевченковского райсуда, но продолжила ту же меру пресечения

09.08.18 20
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Коллегия судей Апелляционного суда города Киева оставила народного депутата Надежду Савченко под стражей до 7 сентября .Об этом сообщил адвокат Константин Глоба, передает Укринформ.

"Коллегия судей Апелляционного суда города Киева отменила решение Шевченковского райсуда, но продолжила ту же меру пресечения. По факту осталась та же мера пресечения, которая была избрана ранее", - сказал он.

Глоба добавил, что мера пресечения для Савченко будет действовать до 7 сентября.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. 

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца.  Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти. 

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией. 

2 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о завершении следствия в отношении Савченко и Рубана. По его словам, получены все необходимые доказательства, которые подтверждают версию о подготовке масштабного теракта в центре Киева.

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