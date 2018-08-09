Большую окружную дорогу в Киеве перекроют почти на год

В Киеве временно ограничат движение транспорта на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
Движение будет ограничено с 1 августа 2018 года до 5 июля 2019 года.
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Движение с занятием проезжей части и тротуара на Большой окружной дороге и проспекте Академика Глушкова ограничат в связи со строительством кабельной линии 110 кВ (КЛ-110 кВ) ПАО "ДТЭК Киевские электросети".
Строительство будет поэтапным, после завершения работ исполнитель восстановит покрытие проезжей части.
Напомним, Шулявский путепровод в Киеве частично закроют на реконструкцию 18 августа.