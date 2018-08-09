На Яворовском полигоне прошла ротация американских военных

В Международном центре миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне во Львовской области прошла четвертая ротация военнослужащих США в рамках Объединенной многонациональной тренировочной группы "Украина".



Об этом сообщает Крым.Реалии в четверг, 9 августа.



Отмечается, что украинские военные теперь будут проходить обучение при поддержке 278-го бронекавалерийского полка Сухопутных войск США.

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"Наше подразделение очень радо находиться здесь и работать с нашими партнерами и союзниками. У нас общая цель – обучить всех наших военных. Мы все учимся друг у друга" - заявил командир 278-го полка Джимми Коул.



Между тем американские военные 27-й пехотной бригады отправляются домой.



"Я думаю, что очень интересно узнавать, как работают наши союзники и партнеры. Если мы будем иметь общую миссию в будущем, то мы сможем теснее сотрудничать вместе", – отметил командир 27-й пехотной бригады Дилли Денис.

Отметим, ранее в Германии на полигоне вблизи города Хохенфельц прошла фаза международных учений Combined Resolve X, в которых принимали участие украинские военные.