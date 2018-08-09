В среду, 8 августа, на жители Мариуполя увидели тысячи мертвых бычков, которые выбросило на пляжи города. Об этом сообщает местный сайт 0629.

Начальник отдела Азовского рыбоохранного патруля Александр Цивиль замор бычка связывает с неблагоприятными условиями для рыбы, а именно большим прогревом воды на мелководье и преобладанием северного ветра, который не дает волновой активности. В связи с этим вода слабо обогащается кислородом.

Он добавил, что на замор быка повлияло и загрязнение воды в Мариуполе, так как в сосдених населенных пунктах Мелекино, Урзуфе и на Белосарайской косе подобной ситуации не наблюдается.

"На ситуацию и замор бычка в акватории Мариуполя влияет множество факторов, в том числе загрязнение воды. Вы обращали внимание на цвет воды в районе Мариуполя и на цвет воды, к примеру, в Урзуфе. Это видно даже на глаз. На морскую воду в районе Мариуполя уходят стоки со всего города...",- отметил Цивиль.

В Государственной азовской морской экологической инспекции подтвердили, что замор рыбы связан с нехваткой в воде кислорода. По результатам лабораторных анализов выявлено критически низкое содержание растворенного кислорода в воде - 1,7 - 1,8 мг / дм3 при норме содержания кислорода в воде менее 4 мг / дм3, что и стало причиной гибели рыбы.

Как сообщает, сайт mrpl.city за вчерашний день с побережья на полигон ТБО вывезено 360 кг.

Ранее ученые выяснили, что кокаин, который попадает в реки Европы, делает обитающих в них европейских угрей (лат. Anguilla anguilla) гиперактивными и угрожает их выживанию.