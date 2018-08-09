Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Видео На пляжи Мариуполя выбросило тысячи мертвых бычков

Видео На пляжи Мариуполя выбросило тысячи мертвых бычков

<span class="label red">Видео</span> На пляжи Мариуполя выбросило тысячи мертвых бычков
Фото: mrpl.city

Рыбе не хватает кислорода

09.08.18 1054
000

В среду, 8 августа, на жители Мариуполя увидели тысячи мертвых бычков, которые выбросило на пляжи города. Об этом сообщает местный сайт 0629.

Начальник отдела Азовского рыбоохранного патруля Александр Цивиль замор бычка  связывает с  неблагоприятными условиями для рыбы, а именно большим прогревом воды на мелководье и преобладанием северного ветра, который не дает волновой активности. В связи с этим вода слабо обогащается кислородом.

Он добавил, что на замор быка повлияло и загрязнение воды в Мариуполе, так как в сосдених населенных пунктах Мелекино, Урзуфе и на Белосарайской косе подобной ситуации не наблюдается.

"На ситуацию и замор бычка в акватории Мариуполя влияет  множество факторов, в том числе загрязнение воды. Вы обращали внимание на цвет воды в районе Мариуполя  и на цвет воды, к примеру, в Урзуфе. Это видно даже на глаз. На морскую воду в районе Мариуполя уходят стоки со всего города...",- отметил Цивиль.

В Государственной азовской морской экологической инспекции подтвердили, что замор рыбы связан с нехваткой в воде кислорода. По результатам лабораторных анализов выявлено критически низкое содержание растворенного кислорода в воде - 1,7 - 1,8 мг / дм3 при норме содержания кислорода в воде менее 4 мг / дм3, что и стало причиной гибели рыбы.

Как сообщает, сайт mrpl.city за вчерашний день с побережья на полигон ТБО вывезено 360 кг.

Ранее ученые выяснили, что кокаин, который попадает в реки Европы, делает обитающих в них европейских угрей (лат. Anguilla anguilla)  гиперактивными и угрожает их выживанию. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
На Земле стало больше лесов за последние 35 летБританские берега наводнили ядовитые морские дракончикиЕС может обязать компании устанавливать единый порт для зарядки телефонов
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 13963
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10734
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11709
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 20757
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12926
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 26722
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 14125
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 26010
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5893
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14819
  1. Ни мира, ни войны. Госдеп США напомнил Украине о законодательных нормах существования ОРДЛО 9532 / 10944
  2. Проблему с водой в Крыму будет решать Минобороны России 3591 / 4175
  3. Американец выжил после того, как его обезглавили 3482 / 7417
  4. Константину Меладзе запретили въезд в ЕС, - СМИ 2410 / 2970
  5. 08.08.08. Два слоя российско-грузинской войны 2321 / 2527
  6. В США предложили признать Россию государством, спонсирующим терроризм 2026 / 2461
  7. Сверхлегкие украинские самолеты раскупают в 17 странах 2013 / 2567
  8. США призвали Украину выполнять требования МВФ 1654 / 1936
  9. В России рассказали, что у них не получилось на войне с Грузией 1578 / 1855
  10. Турист в Эмиратах за три часа на арендованном Lamborghini наездил на 50 тыс. долларов штрафов 1213 / 3908
  1. Проблему с водой в Крыму будет решать Минобороны России 23 / 4175
  2. Отечество в кибербезопасности. Как волонтёры защищают Украину на информационном фронте 9 / 1237
  3. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 6 / 5863
  4. Точка кипения. Что такое "тепличная Земля", и как 2˚C способны изменить облик планеты 6 / 2762
  5. 08.08.08. Два слоя российско-грузинской войны 6 / 2527
  6. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 5 / 72178
  7. Американец выжил после того, как его обезглавили 5 / 7417
  8. Количество вирусов, ворующих деньги через мобильные приложения, растет, - исследование 4 / 1369
  9. Из Гааги – с любовью. Посол Нидерландов о сбитом МН-17, домашних заданиях и европейском скепсисе в отношении Украины 4 / 5582
  10. Денисова призвала чиновников РФ обсудить любые условия обмена Сенцова 4 / 78
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.