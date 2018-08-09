На Донбассе опять сбой в работе оператора Vodafone

Мобильная связь может не работать из-за перебоев в электроснабжении в Луганске

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей снова не работает мобильная связь. Произошел сбой в работе связи мобильного оператора Vodafone. Об этом в четверг сообщила начальник отдела связи с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан, передает РБК-Украина.

"Там были какие-то перебои в электроснабжении в Луганске. Мы сейчас пытаемся выяснить, в чем причина и возобновить связь", - сообщила она.

Местные жители начали жаловаться о проблемах с мобильной связью с самого утра.

Главари боевиков ОРДЛО утверждают, что связь украинского мобильного оператора оборвалась "из-за аварии на собственной телекоммуникационной сети Vodafone" в Луганской области.

Напомним, Vodafone - последний оператор, работающий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной Украине территорией.