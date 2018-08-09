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Главная » Страна » Прокурору предложили взятку в $200 тысяч, - Луценко

Прокурору предложили взятку в $200 тысяч, - Луценко

Прокурору предложили взятку в $200 тысяч, - Луценко
Фото: Юрий Луценко / Facebook

Задержан экс-чиновник Укргаздобычи

09.08.18 361
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Задержан бывший первый зампредседателя правления Укргаздобычи Алексей Тамразов. Задержание проходило в рамках совместной операции Генеральной инспекции Генпрокуратуры Украины и Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в четверг, 9 августа.

"После заявления о предложении взятки и получении доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления ПАО Укргаздобыча Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере $200 тысяч прокурору ГПУ", – написал Луценко.

По его словам, такая огромная сумма предлагалась за содействие "в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации Януковича В.Ф.".

Алексей Тамразов с 2010-го по март 2014 года занимал должность первого зампредседателя правления государственного ПАО Укргаздобыча. Он также является владельцем ООО Всеукраинская медиа группа, которому принадлежит интернет-издание Инсайдер.

Тамразов известен тем, что одно время возглавлял партию Народная платформа. Он также занимается автоспортом и выступал за команду Ferrari Team Ukraine. У него также была собственная команда AT Rally.

Как сообщал Фокус ранее, в ГПУ заявляют об активизации взяточников.

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