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Главная » Страна » В Конотопе проводят обыски после драки в горсовете

В Конотопе проводят обыски после драки в горсовете

В Конотопе проводят обыски после драки в горсовете
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Полицейские пришли домой к 11 участникам конфликта

09.08.18 31
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Сотрудники полиции и спецподразделения КОРД проводят обыски по месту жительства одиннадцати участников массовой драки в горсовете Конотопа.

Об этом сообщил старший инспектор отдела коммуникации Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких, передает Укринформ.

"Сегодня в рамках уголовного производства, открытого по фактам группового хулиганства и избиения сотрудников правоохранительных органов во время заседания Конотопского горсовета, по месту жительства 11 фигурантов дела проводятся обыски. Еще пятерым участникам драки вручены уведомления о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 и ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины", - рассказал Крупецких.

По его информации, сейчас на рассмотрение суда внесены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим, 26 июля во время заседания Конотопского горсовета возник конфликт между сторонниками действующего мэра Артема Семенихина и его оппонентами. Часть депутатского корпуса в малом зале горсовета рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий городского головы. Из 36 депутатов 23 проголосовали за отставку мэра города. Для принятия положительного решения не хватило всего одного голоса. После этого в сессионный зал забежали с улицы молодые мужчины и началась драка.

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