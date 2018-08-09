Харьков первым в Украине начал проект по созданию "умного города"

Городские власти и Vodafone Украина будут совместно работать над реализацией проекта Smart Сity UA

В четверг, 9 августа, харьковский городской голова Геннадий Кернес и генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова подписали меморандум о начале совместной работы над проектом Smart Сity UA. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Стороны договорились о том, что Харьков будет использовать возможности скоростного интернета и другие технологии Vodafone для развития транспорта, административных услуг, безопасности, защиты экологии и т. д.

Предполагается, что харьковчане с помощью телефона смогут проходить административные процедуры, пользоваться электронным расписанием общественного транспорта и оплачивать проезд в нем, бронировать парковки, отслеживать оформление документов, контролировать электронные очереди.

Также городские власти должны получить возможность управления в режиме реального времени светофорами, пешеходными переходами, освещением и источниками альтернативной энергии, а в сфере безопасности получить цифровую систему мониторинга дорожного движения и криминогенной ситуации, а также срочного оповещения населения.

Первые результаты проекта харьковчане должны увидеть в 2020 году.

"Vodafone работает в 80 странах, и мы гордимся возможностью использовать весь накопленный в Smart Сity опыт на базе такого мегаполиса, как Харьков,. Цифровая платформа проекта находится в Германии и сертифицирована по самым высоким стандартам безопасности. Мы имеем договоренности с ведущими производителями смартфонов, и они подтверждают перспективы пилотного проекта в Харькове", - отметила Устинова.

Кернес в свою очередь подчеркнул, что Харьков уже начал внедрять принципы "умного города".

"Сделав первые шаги в административных услугах и на транспорте, мы оценили плюсы такого подхода и хотим пройти этот путь полностью, как, например, в Сингапуре или Токио. Я благодарю Vodafone и нашу команду, впереди много работы", - сказал он.

Напомним, по версии журнала Фокус в 2018 году ежегодный рейтинг комфортности городов Украины возглавил Харьков. На втором месте – Винница с 61,5 баллами, на третьем – Киев (55,9 баллов). Замыкают первую пятерку Львов и Одесса (55,8 и 52,5 баллов соответственно).