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Видео В Лукьяновском СИЗО бунтует "Торнадо"

<span class="label red">Видео</span> В Лукьяновском СИЗО бунтует "Торнадо"
Фото: daily.rbc.ua

Заключенные не хотят расселяться по разным изоляторам

09.08.18 581
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В Лукьяновском СИЗО Киева экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт. В связи с ЧП был введен план "Буря".

Об этом сообщает The Insider.

По данным издания, экс-комбата Руслана Онищенко и его соратников пытались развести по разным изолятовам временного содержания. В знак протеста заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Как сообщает Нацполиция, знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. Под стенами изолятора собралось около 30-40 человек.

По данным полиции, по состоянию на 17:00 ситуация под стенами изолятора является контролируемой.

На видео присутствует ненормативная лексика

По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей, чем было осуществлено вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.

Напомним, 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего командира роты "Торнадо" Руслана Онищенко к 11 годам лишения свободы. Заместитель Онищенко Николай Цукур приговорен к 9 годам лишения свободы. 

Еще шесть бойцов получили от 9 до 10 лет тюрьмы, в частности: Даниил Ляшук, позывной "Моджахед", приговорен к 10 годам лишения свободы; Илья Холод ("Холод") - 9 лет; Максим Глебов ("Ахиллес") - 9 лет; Никита Куст ("Куст") - 9 лет; Борис Гульчук ("Бизон") - 9 лет; Анатолий Пламадяла ("Сэм") - 8 лет.

Никита Свиридовский, Роман Иваш, Андрей Демчук, Юрий Шевченко получили условный срок 5 лет с отсрочкой.

Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО, в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года, тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (истязание), ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

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