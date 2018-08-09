Введение электронных билетов начнется с автостанции "Киев", - Омелян

На автостанции "Киев" (Центральный ж/д вокзал) в качестве пилотного проекта будет введен электронный билет.

Такое предложение озвучил министр инфраструктуры Владимир Омелян на совещании в МИУ по результатам проверки работы автостанции, передает ЦТС.

"Мы максимально упростили ведение бизнеса для автоперевозчиков, но результаты проверок свидетельствуют, что пассажир не получает качественного обслуживания. Мы предлагаем реализовать на базе а/с "Киев" пилотный проект, ввести электронный билет, отвечающий требованиям времени и дающий перевозчикам возможность прозрачного контроля", - заявил глава ведомства.

Министр предупредил, что проверки автоперевозчиков и вокзалов будут продолжаться и впредь.

"Совместно с перевозчиками мы также подготовим предложения о возможности привлечения средств государственных банков к обновлению автобусного парка на условиях лизинга, так как безопасность пассажиров является для нас безусловным приоритетом", - добавил Омелян.

Напомним, в Украине показали, как будет меняться транспорт до 2030 года.