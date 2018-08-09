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Освобождение заложников Кремля

Фото Появились новые фото Сенцова в российской тюрьме

<span class="label red">Фото</span> Появились новые фото Сенцова в российской тюрьме
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

По словам адвоката, у политзаключенного третий затяжной кризис

09.08.18 119
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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Также Москалькова предоставила фото Сенцова.

"По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - передает слова российского омбудсмена Денисова.

В тоже время адвокат украинца Дмитрий Динце сообщил, что ситуация очень плохая. По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуры и начать принудительное кормление. \

Как сообщил Динзе, Сенцов прекращать голодовку не собирается. Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизилась до 70 килограмм.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына. 

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.

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