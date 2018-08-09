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Главная » Страна » Украинцам пытались скормить сотни зараженных чумой свиней

Украинцам пытались скормить сотни зараженных чумой свиней

Украинцам пытались скормить сотни зараженных чумой свиней
Иллюстративное фото: Deraman Uskratzt/flickr.com

Аферу удалось предотвратить

09.08.18 642
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Должностные лица одного из опытных хозяйств Полтавщины пытались продать на убой свиней, зараженных вирусом африканской чумы.

Об этом сообщили в управлении защиты экономики областного главка Нацполиции, передают Факты.

Руководители хозяйства хотели продать зараженных животных в разные населенные пункты для забоя и переработки.

Правоохранители обнаружили в Mercedes-Benz, выехавшем с территории госпредприятия, 88 животных. Документов на их перевозку у водителя не было. В ходе проверки было установлено, что директор опытного хозяйства, зная о заболевании животных, продал их одному из частных предпринимателей по бросовой цене — за 120 тысяч гривен наличными.

"Совместно с работниками Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области проведен осмотр свиней и взяты образцы. Факт заражения свиней вирусом африканской чумы подтвержден", — сообщила пресс-служба управления защиты экономики Полтавской области.

Также установлено, что должностные лица опытного хозяйства планировали сбыть за наличку в общей сложности 450 зараженных свиней.

Информация о должностном преступлении внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное дело по статье 251 УК Украины (Нарушение ветеринарных правил).

Напомним, госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Нацполиция создали три мобильные группы по контролю распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС).

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