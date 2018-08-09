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Главная » Страна » Видео Бунт "торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО подавили

Видео Бунт "торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО подавили

<span class="label red">Видео</span> Бунт "торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО подавили
Фото: daily.rbc.ua

Троих экс-бойцов скандального батальона вывезли в другие СИЗО, а четверых отправили в карцер

09.08.18 364
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Правоохранители приселки бунт экс-бойцов батальона "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-секретаря замминистра юстиции по пенитенциарной системе Юрия Маслака.

По его словам, правоохранители получили информацию, что осужденные требуют деньги от заключенных. После этого в камеры к "торнадовцам" пришли с обыском, однако те забаррикадировались и оказали вооруженное сопротивление.

"Требуют деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО. В рамках уголовных действий были проведены обыски сегодня. Наши сотрудники вместе с работниками военной прокуратуры, СБУ и "Альфы" пришли в камеру к "торнадовцам", и они оказали сопротивление", - рассказал он.

Экс-бойцы вооружились холодным оружием и самодельными взрывпакетами. В результате их действий пострадал один из правоохранителей.

"Были использованы самодельные взрывпакеты, которые они сделали, также у них было холодное оружие. Самодельные взрывные пакеты они сделали непосредственно в камере. Они делаются с помощью порошка и обычных спичек, что не запрещено для передачи заключенным. Один из взрывпакетов был активирован. Наш один работник получил травму. Будет инкриминирована 348 статья Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 9 до 15 лет", - отметил Маслак.

Также он сообщил, что для стабилизации ситуации трех человек этапировали в учреждения Киевской области.

"Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, трое человек были вывезены из СИЗО. Другие лица, которые остались, помещены в карцер. (Трех человек перевезли, - ред. ) в учреждения Киевской области", - сообщил Маслак.

Он добавил, что его слова о наличии у экс-бойцов "Торнадо" холодного оружия подтверждает видео, которое они сами разместили в Facebook.

"Есть прямой эфир, который вели "торнадовцы". И они стояли с ножами и топором, где они договаривались, что должны убить наших работников. Это прямой стрим, - он уже есть в доступе. Фотографии и видео будут выложены на сайте Генпрокуратуры", - сказал Маслак.

Кроме того, он сообщил, что "торнадовцы" облили бензином одного из правоохранителей в угрожали поджечь его.

"У них был бензин с собой. Одного из работников облили горючим, угрожая поджечь его. Поэтому мы открыли камеру. Никто из "торнадовцев" не пострадал", - рассказал пресс-секретарь заместителя министра юстиции.

Также, по его данным, была информация о подготовке бойцов и подстрекательство других к массовым беспорядкам.

"Во время обысков все те подозрения, которые у нас были, они нашли свое место", - подытожил Маслак.

Напомним, 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего командира роты "Торнадо" Руслана Онищенко к 11 годам лишения свободы. Заместитель Онищенко Николай Цукур приговорен к 9 годам лишения свободы. 

Еще шесть бойцов получили от 9 до 10 лет тюрьмы, в частности: Даниил Ляшук, позывной "Моджахед", приговорен к 10 годам лишения свободы; Илья Холод ("Холод") - 9 лет; Максим Глебов ("Ахиллес") - 9 лет; Никита Куст ("Куст") - 9 лет; Борис Гульчук ("Бизон") - 9 лет; Анатолий Пламадяла ("Сэм") - 8 лет.

Никита Свиридовский, Роман Иваш, Андрей Демчук, Юрий Шевченко получили условный срок 5 лет с отсрочкой.

Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО, в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года, тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (истязание), ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

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