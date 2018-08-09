Порошенко рассказал, что собирается подать в Раду "евроатлантические поправки" к Конституции

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с началом нового политического сезона собирается подать на рассмотрение в Верховную Раду поправки к Конституции, закрепляющие европейские и евроатлантические устремления Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мною подготовлены поправки в Основной закон, которые подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона", - написал он.
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Президент отметил, что такие изменения давно назрели. При этом он выразил убеждение, что Верховной Раде удастся найти 300 голосов для принятия этих поправок.
"Конституционные изменения - это прививка от тех, кто все еще думает петлять. И именно поэтому соответствующие нормы должны быть прямым текстом зафиксированы в Конституции", - подчеркнул президент.
Напомним, президент Петр Порошенко пообещал внести в Раду поправки в Конституцию, которые закрепят курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.