В маршрут поезда "четырех столиц" включат пятую

Маршрут поезда Киев-Рига, который начнет курсировать с 28 сентября и в пути будет заходить в Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллинна.

Об этом в Facebook сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ Александр Красноштан, передает ЦТС.

По его словам, Эстония очень заинтересована в продлении маршрута.

"Да, разговоры идут, эстонцы даже немного обиделись на нас, что мы изначально планировали, а потом не дотянули до них. Они заинтересованы очень. Я разговаривал с президентом их железной дороги. Думаю - вскоре дотянем. Проблема в том, что железной дорогой из Риги в Таллинн 10 часов, автобусом немного быстрее. Но работаем", - сказал Красноштан.

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Напомним, пассажирский поезд "четырех столиц" по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет запущен с 28 сентября 2018 года.