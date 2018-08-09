Ефремову опять продлили арест

Бывший народный депутат был задержан по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшему руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в ходе судебного разбирательства суд постановил продлить Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября 2018 года включительно.

Следующее заседание по делу состоится 10 августа 2018 года в 10:00.

Ефремову выдвинуты обвинения в организации захвата здания Луганской ОГА, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также в сепаратизме.

Напомним, экс-регионала Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года.