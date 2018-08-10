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Ситуация на Донбассе

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный
Фото: Пресс-служба Минобороны

Один боевик уничтожен

10.08.18 28
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В результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 августа погиб один военный, еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр операции ООС в Facebook.

По данным штаба, боевики за сутки 45 раз обстреливали позиции ООС, в том числе трижды из тяжелого вооружения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермлыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино", - сообщают в ООС.

Кроме этого, боевики обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ООС возле Новолуганского, Гнутово и Лебединского. В районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

В течение текущих суток, 10 августа, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных у Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкино. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил 10 августа не зафиксировано.

По данным разведки, один боевик уничтожен, четыре получили ранения.

Напомним, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил о необходимости продления срока действия Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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