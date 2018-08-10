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Видео Раскопки на Почтовой площади снова затопило

<span class="label red">Видео</span> Раскопки на Почтовой площади снова затопило
Фото: facebook.com/sergiy.gusovsky

Рядом прорвало трубу

10.08.18 21
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9 августа на место археологических раскопок на Почтовой площади в Киеве стала просачиваться вода из-за аварии на магистральном водопроводе, пока это заметили, на месте раскопок уже образовалась огромная лужа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киеврады Сергей Гусовский.

Спасать раскопки приехали активисты и археологи, нашли место прорыва - оттуда течь Водоканал устранил еще ночью, но вода продолжала поступать. Оказалось, на стройплощадке рядом постоянно льется из трубы. Сейчас воду перекрыли на всей Почтовой площади.

С 10.30 защитники раскопок объявили сбор всех неравнодушных возле места раскопок, чтобы, по словам активистки Аннабела Морина сделать "кое-что, что остановит в конце концов, вот эту всю ситуацию и выведет ее из-под удара".

8 августа экспертный совет Минкульта поддержал предоставление обнаруженному памятнику на Почтовой площади статуса национального памятника археологии и рекомендовал министерству рассмотреть вопрос о внесении в госреестр археологические находки, которые были найдены во время раскопок на Почтовой площади. Также было рекомендовано доработать вопрос о включении этого же памятника в государственный реестр в категории памятник истории.

Напомним, уникальную средневековую улицу нашли во время строительства торгово-развлекательного центра. С той поры археологи и историки требуют сделать на месте раскопок музей.

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