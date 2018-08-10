Секретарь СНБО отметил, что на мариупольском направлении не исключается проведение врагом сухопутных и морских десантных операций

Российское военно-политическое руководство рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм для своей дальнейшей экспансии.



Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, говорится на сайте ведомства.

Он отметил, что наращивание военного присутствия РФ сочетается с "грубым нарушением международного морского права в Азовском море, что проявляется, в частности, в незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов".





"Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины", - сказал он.



Турчинов отметил, что на мариупольском направлении "не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья".



"На крайнем юге зоны противостояния - стабильно высокое количество обстрелов наших позиций и военных провокаций со стороны российско-террористических войск", - отметил он.

По словам Турчинова, для адекватного противодействия российской экспансии необходимо усиление военно-морского присутствия Украины в регионе путем "перебазирование части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развертывание дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации в Азовском регионе".

Отметим, Россия в Азовском море прекратила без существенных причин задерживать суда, но резко нарастила продолжительность искусственной задержки судов на якорной стоянке перед входом в Керченский пролив.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил рассмотреть вопрос регулярных досмотров Россией украинских судов в Азовском море на заседании Совета нацбезопасности и обороны.